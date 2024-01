Som mestra interina d’Educació Infantil i avui vull explicar una realitat que dia a dia m’ofega i m’enfonsa. Perquè per desgracia ara mateix estic vivint una situació que m’ha obligat a plantejar-me haver de deixar de banda la meva vocació per poder fer feina del que sigui.

Cada setmana fem el tràmit, anhelant una plaça per poder fer feina, però van passant les setmanes… Els vespres del diumenge al dilluns dormint ben poc, per els nervis de si aquesta setmana tocarà alguna plaça, i després arriba el dilluns i veus que una setmana més no ha tornat a tocar res. Atacs d’ansietat, sents un pes al pit que pareix que te mors, els ulls inflats i mal de cap de tant de plorar... De veres que els interins/es, les persones que substituïm i cuidem del lloc de feina dels funcionaris, ens mereixem viure aquesta situació? Aquesta desesperació? Aquest infern psicològic i econòmic?

Psicològic pel fet que he explicat ara, i econòmic perquè òbviament tenim, com tota la resta, unes càrregues familiars, hipoteques que pagar i altres necessitats vitals que fan que la nostra situació arribi a esser insostenible. A això se li suma el requisit actual del SEPE de tenir reunits 360 dies de feina per poder cobrar la prestació d’atur… com ho feim si ja no cotitzem els mesos d’estiu els interins? Ja no estic parlant de cobrar l’estiu, estic parlant de cotitzar dies! Com reunim aquests 360 dies de feina si amb tot el curs feim 15 dies aquí, després 3 mesos sense treballar i ara tornem a fer 2 mesos de feina a allà? I tot i que treballem de setembre a juny els mesos de feina no basten!

Algú pensarà: «idò treu-te unes oposicions». I jo dic: Quines oposicions? Aquelles on s’empollen el temari, el vomiten i d’on surten mestres que, segons paraules textuals de mestres que han estat a tribunals, «fent feina han estat patates bollides»? O les oposicions d’enguany, de 10 places ofertades a totes les Balears?

Esteim totalment abandonats, però si que som necessaris per cubrir baixes i salvar el cul d’alguns. Que trist haver de viure aquesta situació.