En un acto admirable de ejemplaridad y solidaridad con el mundo real - entre comillas - , el Parlament balear, ha aprobado una subida del 7,5 por ciento del sueldo de todos los diputados de la institución balear. Según informaba este diario recientemente, se trata de un aumento salarial del 5% más otro 2,5% correspondiente al IPC.

La noticia llega en un momento de crisis en el que el número de peticiones de ayuda por parte de personas en situación de precariedad económica se dispara en la comunidad. Diferentes entidades han alertado de que la alta inflación está provocando que cada vez más gente atraviese situaciones de necesidad y tenga que recurrir a las ayudas sociales. Y las expectativas no son de mejora precisamente. A esto se suma el desempleo, especialmente grave entre los jóvenes, que afecta en Baleares a casi 32.000 personas, o la dificultad creciente de acceder a una vivienda propia.

En este contexto, la noticia de que los diputados cobrarán aún más cae como un jarro de agua fría en una sociedad indignada y harta del todo por la pasta que representan en la actualidad demasiados políticos.

Incluso VOX Baleares, supuestos defensores de la ejemplaridad política, ha intentado justificar lo injustificable asegurando en una publicación en sus redes sociales que «el problema es el exceso de diputados y cargos y no el sueldo que cobran». Pero a mí que me suban el sueldo y que no me quiten el carguito del que vivo, le ha faltado decir. Si no vas a trabajar para que se mantenga la congelación salarial o para que se reduzcan los sueldos de los cargos públicos como ha hecho Javier Milei en Argentina, ¿por qué no te callas?