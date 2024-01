Com a anteriors ocasions vaig observar, la temperatura mundial -la mitja de totes les zones climàtiques de la biosfera- està augmentant any rere any. Això suposa incrementar en forma de calor l’energia del complex sistema climàtic de la Terra. I més energia implica canvis. Un d’ells és l’alentiment i el desplaçament dels vents polars cap a latituds més habitades.

La nova forma en pausats meandres són causa d’episodis freds que alternen amb les ja habituals onades de calor situades a les zones intermèdies. Però hem de contemplar que aviat el fred pot tenir persistència temporal. La causa d’una futura permanència de baixes temperatures més enllà dels àmbits àrtic i subàrtic correspondrà en aquest cas a l’alentiment dels corrents oceànics per un canvi de densitat d’aquests pel desglaç dels pols. Podem dir que el col·lapse del sistema del corrent de l’oceà Atlàntic, la denominada AMOC -Circulació Meridional de Retorn de l’Oceà Atlàntic- pot suposar un refredament insòlit d’Europa a mitjà termini. Aquestes sorprenents situacions són conseqüència de l’agonia d’un sistema climàtic aviat obsolet per causa de l’augment de la temperatura.