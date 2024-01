Esta viene a ser la espera en la estación Palma II para pasar la ITV de un vehículo. El mío debía pasarla en noviembre y cuando en octubre intenté reservar cita no me dejo hacerlo hasta enero. Más de dos meses en espera.

Mi cita previa era para las 15.45 horas. El importe de la inspección estaba pagado previamente y en la confirmación de pago y cita se indicaba que podía ir directamente a la línea 2 y eso hice. Sin embargo, hube de aparcar para acudir a la oficina en la que facilitan los documentos pertinentes para la revisión. La cola de vehículos era bastante larga y comenzaron a desviarlos a otra línea, de tal manera que varios de los automóviles que habían llegado con bastante posterioridad al mío fueron atendidos casi una hora antes que yo. Hasta las 17.50 horas no comenzaron conmigo. Más de dos horas de espera.

He pasado alguna ITV en la península, donde la agilidad para dar cita y la puntualidad en el proceso me han maravillado. ¿Por qué en Mallorca no?