Soc una veïna de Cala Rajada i estic molt indignada per l’acord que es va aprovar a n’és ple extraordinari de l’Ajuntament de Capdepera, en referencia a l’ampliació de la concessió de 100 (CENT) hamacas mes a la platja de Cala Agulla. Només m’hos faltava això! Després de ses notícies aparegudes a sa premsa sobre sa saturació d’aquesta platja! On han quedat ses queixes de MÉS per Capdepera a l’anterior govern municipal, quan ells no governaven? Pero ara que ja governen, amb coalició amb el PP que també es soci de la extrema dreta a altres àmbits municipals i autonòmics, han canviat sa seva opinió al respecte. Abans se queixaven precisament d’aquest excés!, I ara que? On ha quedat aquesta estima a la conservació d’aquest indret? Es que no es el mateix governar amb la dreta del PP que conservar espais naturals! Crec que aquests «trànsfugues» de MÉS s’ho haurien de fer mirar! Ah, per cert! No val dir que a sa platja de Son Moll se n’han suprimides cent, no te res a veure, son dues platges diferents i molt estimades per el poble! Molt saturades ses dues, però ara la platja de Cala Agulla encara MES!