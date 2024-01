En la edición del pasado 17 se recogía un artículo titulado «No fumando espero» en el que se repetían las quejas, por otra parte habituales, sobre las largas esperas que tienen que soportar los sufridos usuarios de la Seguridad Social.

Pues bien, como dicen que cada uno habla de la feria como le va en ella, me parece de justicia hacer constar mi propia experiencia, experiencia de alguien que, como quien dice desde su más tierna infancia, tuvo seguro privado y ni se acercó a (entonces) Son Dureta.

Hace aproximadamente año y medio, y a consecuencia de una caída, sufrí fractura de cadera. Trasladado a Son Espases, quedé ingresado y me operaron 2 días más tarde. Tras una corta estancia recibí el alta. Las 3 ó 4 veces que tuve que acudir al hospital para revisiones, me venían a buscar a casa y me llevaban de vuelta en ambulancia. Cuando comencé con la rehabilitación venía un fisioterapeuta a mi casa 3 veces por semana, hasta que tuve el alta total. Y quedé perfectamente. A ver qué seguro privado se acerca siquiera a eso. No dejemos de mencionar la exquisita amabilidad con que fui tratado en todo momento, como tampoco que las citas para las revisiones antes citadas se cumplían al minuto.

Hace mucho menos, poco más de una semana, mi mujer se encontró mal. En Urgencias ya la derivaron inmediatamente a Son Espases, donde quedó ingresada con problemas respiratorios, durante 5 días, recibiendo el tratamiento necesario. Pasado esto, recibió el alta parcial para continuar el tratamiento a domicilio, lo que ha incluido el préstamo de un aparato de oxígeno, e incluidas también las visitas domiciliarias del médico.

Dicho todo lo cual, a pocos podrá extrañar que hayamos rescindido el contrato con nuestro seguro de salud privado.