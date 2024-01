N’hi ha que afirmen que els palestins i els qui els fan costat són antisemites. Ara bé, la Bíblia diu que Ismael, l’avantpassat dels àrabs, era germanastre d’Isaac, antecessor dels jueus, i tots dos fills d’Abraham, que descendia de Sem. Jueus i palestins, per tant, són semites, i dir que els palestins són antisemites és un desbarat.

Els palestins son anti sionistes, però no anti jueus. Àrabs i jueus han conviscut molts anys en pau en els països islàmics, ja que l’Alcorà imposa el respecte als «pobles del llibre», és a dir, els jueus i els cristians. Record que fa anys un al.lota algeriana em va explicar que son pare dèia: «Moisès, paraula de Déu. Jesús, esperit de Déu. Mahoma, estimat de Déu». I crec que seria difícil o impossible trobar mostres d’aquesta tolerància i respecte en el cristianisme o el judaisme tradicionals.

Árabs i jueus han conviscut també pacíficament a Palestina,fins que feren l’aparició en aquelles terres els «sionistes» i que la ONU va decretar la creació de dos estats, dos, no un, el Palestí i l’Israelià, en aquell país. Seria ben necessari, en opinió de molts de governs, entre els quals l’espanyol, que es dugués a terme la creació d’un estat palestí en aquelles terres i que es complís la legislació internacional. Però el govern d’extrema dreta d’Israel no en vol sentir ni parlar. No és hora que el poble israelià tregui defora els fanàtics que actualment el governen? O es tan culpable com ells?