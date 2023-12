Escenario 1. Me encuentro en el bar del hotel de Alcúdia donde trabajo de interventor. Le pregunto a un joven camarero senegalés, hablando mi respetuoso idioma castellano, acerca de un descuadre en la caja del día anterior. Mi sorpresa es mayúscula cuando me responde en un más que correcto idioma catalán (mallorquín) con un orgullo y vehemencia que me dejan atónito. Siento cierto rubor, aunque rápidamente me pongo a hablar con él utilizando mi idioma materno. Por supuesto, le aconsejo ir a trabajar a Catalunya, en donde su respetuoso interés por nuestro idioma tendrá sin duda un plus añadido, además de recordarle los derroteros represores del actual gobierno de les Illes Balears para con nuestra lengua y cultura.

Escenario 2. Día de descanso. Después de salir a caminar un rato por el Paseo Marítimo de Palma recalo en un bar de la calle Aragón para comer un merecido pa amb oli después del ejercicio físico. Así se lo hago saber al joven camarero de origen chino con mi respetuoso y correcto castellano catalanizado, preguntándole: «Me puede poner un pan boli?» Nuevamente, anonadado me quedo al preguntarme el susodicho joven, en un académico catalán (mallorquín): «Què vol per beure?» Me resulta emotivo que una persona nativa de otro continente demuestre semejante respeto e interés por integrarse en el país que le ha acogido. Escenario 3. Leo en prensa una entrevista al exsecretario provincial de Vox Baleares, el «ínclito» Sergio Rodríguez. El entrevistador le cuestiona acerca de cómo va a responder a las preguntas, si en castellano o en catalán, en una interpelación con trasfondo claramente político. La respuesta del gran Rodríguez no tiene desperdicio. Dice el fenómeno que, aunque sabe hablar catalán (mallorquín) perfectamente, su pensamiento le dicta las respuestas en castellano (español) y su entendimiento le impide traducirlas. Ya lo dice el refranero español: “De fuera vendrán quienes de casa nos echarán». El desprecio es evidente. Conclusión. La falta de respeto de los miembros de Vox y simpatizantes hacia nuestra lengua y cultura es abrumadora y tremendamente injusta. Afortunadamente, los mallorquines somos mucho más respetuosos que cualquiera de ellos, a quienes se les debería caer la cara de vergüenza por venir a avasallar esta tierra con semejantes sandeces. Es obvio, finalmente, que la falta de entendederas de algunos miembros y/o simpatizantes de Vox está a años luz por detrás de los chinos o senegaleses, por ejemplo. Ellos si que son capaces de pensar en un idioma y traducir esos pensamientos. Ver para creer.