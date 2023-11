Prest tindrem la oficina de Drets lingüístics. Al·lel·luja! Ja tenim la Seu plena d’ous! Hi podrem denunciar les cartes de restaurants i els ròtols que sols estan en una sola llengua o que no estan en cap llengua oficial? Canviaran el nom a la Avenida del Cid saquejador d’una punyetera vegada? Podré demanar ajuda com a docent si un pare vol que giri ma llengua? I si ens ho demana l’ al·lot? Podrem denunciar que per Sanitat o per Justícia o per moltes altres administraciones no ens entenen en nostra llengua oficial? Si així fos podríem col·lapsar tal oficina en dos dies. Nostre altre alter ego més pertinent i impertinent ens explica que no van per aquí els tirs. Que si ens presentem amb tals queixes o en segons quines queixes per tal oficina tindrem sort si ens en sortim sols amb dues clatellades ben pegades per misseret. Y firmes! No hi ha temps que no torn. Igual un talibà ens envià l’infern per, innocents infantons, saber de demés i demostrar- li. En castellano, por supuesto. Tic tac, tic tac.