Des de fa una temporada,

més llarga del que convé,

hem arribat on no sé

un pic i una altra vegada.

Despistat, el personal

girar-se no sap per on,

perquè pensa que aquest món

ha esdevingut anormal.

El gran allau de notícies,

molt males de comprovar,

ens les volen fer arribar

amagant sovint malícies.

La incògnita, ben present,

posa al poble nerviós

i molts no en volem ni un mos

per tastar aquest mal ambient.

La incertesa d’aquests mesos

no és bona per al país,

perquè, a més de fer-lo alís,

propicia molts d’excessos.

Ignoram si pel gener

haurem de tornar a votar,

la qual cosa fa cansar

els cervells que es fan malbé...

Seria el millor conhort

per a la ciutadania

que, a la fi, arribàs el dia

de l’imprescindible acord.

Dins els cors tenim un ai!

per veure què passarà:

preguem tots junts ara ja

que els mals no hi tenguin espai.