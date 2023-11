No soy mucho de hacer ruido, opino mucho en silencio, pero ha llegado el momento en que no puedo callarme más. ¡Ya está bien! En su «encuesta de la semana» en relación al regreso de Valtònyc a Mallorca me encuentro con una opinión manifestando que se tendría haberle juzgado por «incitación al odio». No sé si reír o llorar, no soy un fan suyo ni sé nada de sus canciones como rapero, pero pienso que mucho antes hay que juzgar a muchos políticos de Vox. Alguien puede negar que las declaraciones de todo un vicepresidente de Castillla León, Juan García Gallardo, no sea «incitación al odio», por Dios, y con el agravante de ser político, no he oído que nadie le haya demandado por ahora. Cada día están insultando a diferentes colectivos como el LGTBI, con lo que sufrieron en los tiempos del franquismo y yo pensaba que todo esto había terminado ya. Orgullosamente han quitado su bandera del Parlament Balear, otra vez «incitación al odio», me acuerdo de pequeño cómo fueron perseguidos y encarcelados por la dictadura franquista. Me encantaría escribir estos comentarios en mi lengua, pero no sé por qué estaba prohibida cuando yo era pequeño y solo lo podíamos hablar en casa y ahora resulta que vamos a volver a esto también. Desde su entrada en la política ha aumentado muchísimo las agresiones xenófobas, la juventud de hoy en día que no ha vivido el tiempo de la dictadura no tienen ni idea a lo que votan, unos personajes que niegan el holocausto y el franquismo, madre mía que horror.

Nunca he participado en una manifestación en toda mi vida, pero si en Palma se organizara una para hacer desaparecer a estos tipos que solo insultan asistiría sin duda. Y cuidado con una Guerra Civil, no van a dudar a sacar las armas, Abascal avisó sobre «las consecuencias de dar por rota la Constitución». Se queja también de que algunos políticos no asistieron a la jura de constitución de nuestra Princesa, tengo que decir la Casa Real de hoy es todo un ejemplo, pero no menciona en ningún momento por qué no estaban los abuelos. En este país tenemos que buscar la paz entre todos, nada más, y no ir provocando a la gente. Cada dos por tres hacen homenajes a los 850 víctimas de ETA que hace 15 años que desapareció, pero se niegan en absoluto a asistir a cualquier homenaje a las más de 1.200 mujeres asesinadas por sus ex/parejas desde 2003, no quiero pensar cuantas son si contáramos las que mataron durante el franquismo cuando matar a tu mujer si sospechabas cualquier cosa era todo un honor. Espero que este partido desaparezca muy pronto.