Que els governants s’enriqueixin amb la corrupció no és el pitjor. Ni que violin les normes ni que eliminin les institucions establertes per controlar els incompliments... El pitjor és que volen anorrear-nos, anul·lar-nos com a poble.

Volen robar-nos la llengua, arraconant-la, expulsant-la de les institucions i de l’administració, fent que torni a l’època franquista. Fa uns 30 anys vaig trobar a l’autobús del meu poble un home vell al que desconeixia. Sense que jo li digués res, em va confesar que pujava a l’autobús per sentir parlar en la nostra llengua ja que en la zona de ciutat on vivia ningú l’usava. He treballat de mestre tota la vida. Vaig tenir la sort de començar a treballar en una escola on les classes es feien en castellà, però els mestres i els alumnes sempre usaven la nostra llengua quan conversàvem i jugaven. I una de les èpoques més satisfactòries va ser quan en la «transició» començarem a fer-la servir i fins i tot ensenyar-la en les classes. No era l’únic, érem molts i estic segur que com vàrem fer amb el TIL, no ens resignarem I tornarem sortir a fer front als que ens volen robar la llengua.