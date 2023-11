Por circunstancias, he tenido que vivir unos días en Son Espases Hospital Universitario, donde he podido comprobar la profesionalidad de todos los que ayudan a los pacientes, desde los celadores, enfermeras y médicos, con una dedicación digna de saberlo. He de dar cuenta del adelanto de la ciencia que hace posible intervenciones, que eran dificultosas llevar a cabo en décadas anteriores.

Ante la experiencia sufrida, deseo expresar la calidad humana con que he sido tratado, felicitar a todo el equipo que me ayudó a sobrellevar unos días que siempre son inéditos en la vida de un neófito en estas condiciones. Es necesario reclamar a los Gobiernos autonómicos a que sigan apoyando a la Sanidad pública y sobre todo a los profesionales, que son los verdaderos artífices del milagro que a través de la ciencia se obra cada día. Invertir en sanidad es mucho mas rentable que hacer carreteras.