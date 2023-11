Des de fa almenys tres setmanes les informacions del mitjans van dient que l’ofensiva israelina és imminent. Però no arriba a començar mai. Ahir vespre mateix vaig veure una televisió en llengua francesa, ho donaven per fet i no es desconnectaven de les imatges de Gaza, completament a les fosques, per transmetre en directe la gloriosa ofensiva. Però l’unica cosa que es veia era com uns llampecs sobre una Gaza completament a les fosques, deguts als míssils que tiraven els israelians.

Hi ha uns motius perquè l’heroic l’atac s’endarresqui una vegada i un altra. Però abans voldria referir-me a l’actuació dels cappares alemanys, sempre en el bàndol equivocat. Com sempre, tant en Scholtz, que no s’ha de confondre amb en Schultz de To be or not to be, un pobre esbirro de la Gestapo, com na Van der Layen. Els alemanys s’equivoquen una vegada més perquè, diria jo, confonen jueus amb israelians i israelites. Jueus són els qui ells exterminaven i els provoquen la mala consciència actual, israelians són el qui ara exterminen els palestins, i israelites són els de la Bíblia, David, Salomó i Jesús de Nazaret.

I ara perquè no ataquen. És molt senzill. Perquè volen llançar sobre Gaza una catifa de bombes de gran potència i que no quedi entre les ruïnes ni un palestí viu. Però els americans saben que un genocidi d’aquestes dimensions podria afectar la seva imatge en el món, i per motius de propaganda volen evitar-ho. Llàstima, tant com ens agradaria veure el ministre israelià del govern d’extrema dreta, que diu que els palestins no són persones, prende la bandera i tots els israelians darrera, i assaltar les ruïnes on els esperen uns combatents palestins que no els importa morir perquè la vida que duen no és vida. O sigui, el segon motiu, és la covardia.