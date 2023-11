La perdurable calor i la intensitat de les tempestes desvelen un escalfament climàtic preocupant. La causa antropogènica d’aquest és irrebatible, però només una part de la humanitat és la culpable. Es tracta d’individus consumistes, majoritàriament de països industrialitzats. Sense consciència de grup, semblen ser també insensibles al perjudici que es causen a ells mateixos i als seus pròxims.

Carlo Cipolla, amb la visió d’un economista atent a la realitat social que l’envoltava, va detectar -farà aviat cinquanta anys- aquests tipus de comportaments en un grup de persones als que denominà «estúpids».

Actualment, les emissions de CO₂ que causen, posa en màxim risc la vida a la Terra, incloent-hi la dels humans. Una possible solució serien dirigents conscients de la imminent irreversibilitat climàtica per tal de desautoritzar les energies no renovables. Però, tal com explica Cipolla, en èpoques de decadència -com és l’actual, el clima bèl·lic mundial n’és un bon indicador- els «malvats» amb alt percentatge d’estupidesa proliferen, arribant a silenciar les accions de progrés dels individus que Cipolla denominà «intel·ligents».

En el seu breu assaig Les lleis fonamentals de l’estupidesa humana, Carlo Cipolla ens fa reflexionar. El seu to mordaç fins i tot provoca un còmplice somriure. Un retrat dels nostres comportaments, que cal interioritzar i reconsiderar per tal d’evitar el planeta invivible cap al qual anem.