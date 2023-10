O els drets dels nins a ser. La llibertat de càtedra és pensada pels alumnes no pels mestres. Això és el que un president, un ministre o un conseller d’Educació ha de dir de manera clara. Sols que sovint ni ho saben ni els interessa. Un pin parental suposa retallar els drets dels nins a que coneguin realitats distintes a les de ca seva. A que siguin persones plenes lluny de les curolles i virolles dels seus pares. Imaginin el fill d’un jihadista, d’un sionista o d’un integrista catòlic. Igual retallar drets lingüístics toca el dret de l’alumne a ser integrat i a no fer gueto. Tot és anticonstitucional. Així de clar. Si Vox llavors vol noves eleccions meiam com els va. Pot ser perden càrrecs o mamella i s’ho pensen. Si els pares poden fer el que volen el primer que capta el fill es: «Mestre, colega, tu no pintes res, ja veuràs quan vengui mon pare». I rere arribarà es capullo, sa capulla i tota resta de chulopiscinas de per ca seva i del Parlament.