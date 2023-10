Això dèia referint-se als palestins, el ministre de defensa del govern d’extrema dreta d’Israel, «són animals, no són persones», mentre el militar que tenia al seu costat acotava el cap empegueït, car és sabut que la majoria de militars d’alta graduació provenen d’una època millor del seu país, i són laboristes, a l’estil de Shimon Peres i Rabin, i són persones.

«Són animals», per això poden bombardejar Gaza i causar centenars de víctimes civils,i entre ells un centenar d’infants, que, clar, no son nins, sinó animalons petits.

Els nazis consideraven els jueus com a infrahumans, però el que està dient ara el ministre de defensa israelià ultra és encara pitjor, ni tan sols infrahumans, directament animals. És curiós i com una desgraciada llei humana que els perseguits tot d’una que poden en solen cercar un de més dèbil i descarregar damunt ell tota la seva ràbia i frustració. Així ho fèien les masses cristianes a l’Edat Mitjana, que massacraven els jueus perquè no gosaven girar-se cap els seus poderosos opressors. I ara vèim que ho estan fent els jueus amb els palestins: Primer converteixen Gaza en un autèntic Ghetto i després els exterminen com a rates.

Però no passa res. Són animals i els americans, que llegeixen molt la Bíblia i especialment l’Antic Testament, on s’ordena l’extermini sagrat dels cananeus i altres pagans, saben que Israel és el Poble Elegit, com ells són el poble que ha rebut la missió divina de governar el món, i fan costat a Israel sempre i incondicionalment mentre els envien multitud de jueus integristes a viure-hi, de manera que han fet canviar el caràcter del país, que ha passat de socialdemòcrata a ultradretà. I els governs dels països europeus del Nord, on es llegeix també molt l’Antic Testament, sense pensar-s’ho dues vegades segueixen les consignes de Washington.

«Són animals», i «animalons», no passa res, matau-los.