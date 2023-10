Confieso que de vez en cuando me gusta estar sola y no pasa nada. A veces voy a tomarme un café y otras veces, cuando me apetece, una cerveza. A veces charlo con mis pensamientos y otras veces solo los escucho (resulta que es muy necesario). Sí, me gusta estar conmigo misma y no, no pasa absolutamente nada. Incluso hay ocasiones en las que es divertido. No sé por qué, pasar tiempo con uno mismo está mal visto. ¡Y qué pena! Nos obligamos a estar siempre rodeados de ruido y de gente, porque en realidad la soledad y el silencio dan miedo. Pero resulta, querido lector, que es solo estando solo, cuando uno aprende a quererse. No estaría mal que se pusiera de moda esto de pasar tiempo con uno mismo.