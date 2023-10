Quan a Galmés li demanen per les motos de la Serra el Vice comenta que ja parlarà amb els veïns de Banyalbufar. Com? No és amb ells amb qui ha de parlar, és amb la policia. 25 aguantant motos a fondo per ser tractats de delinqüents? Sàpiga Sr. Galmés que fa 20 anys una carrera de motoristes de Cúber fins al mirador de Ses Barques posaren en risc ma vida i la dels meus fills. Tot ho vigilava un helicòpter de la policia. Quan els recriminàrem la feta i els senyalàrem l’helicòpter sen van riure. «Ese no está pa vigilarnos sino p’ayudarnos». Ho denunciàrem pel Diari i ens telefonaren uns individus dient que anés alerta amb el que escrivia. Nostra resposta fou, encesos com un misto, que anessin alerta ells que jo era un poc psicòpata i que si em tornaven molestar un dia se trobarien amb una penya, amb tatxes o amb fil ferro en plena carrera. Talment. No tornaren cridar. Amb quins ànims vas llavors a posar denuncia si les rialles arribarien a Liorna? Així que ja veu Sr. Galmés, ja sap amb qui ha de parlar per acabar amb tals carreres. No amb l’helicòpter que només sap fer rum rum. Però alerta que no el vegin arribar pel cuartelillo amb cara de pardillo polaquillo i no el toreiin amb un «Tranquilo Vice, Esto se arregla en dos días». Sólo son cuatro chavales empurados i segueixin de ses seves com fa 25 anys ja.