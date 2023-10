Tomás cumplirá 2 años a mediados de octubre. Él no lo sabe, o al menos todavía no es consciente de ello. Al igual que sus padres, que cuatro meses antes de nacer Tomás todavía no sabíamos que vendría al mundo con síndrome de Down. Al conocer la noticia pasamos por un lógico periodo de incomprensión. A partir de ese día nos llegaron testimonios de Mallorca y de fuera de la isla de familias con hijos Down. De la incomprensión pasamos a la certidumbre de saber que iba a llegar a nuestras vidas alguien que reparte amor allí por donde va, en casa a todos sus hermanos y a toda la familia, y también fuera de casa a cualquier persona que se cruce con su mirada. Tomás es la felicidad permanente, siempre con una sonrisa contagiosa allí por donde va.

A la vez nos preocupaba cómo podríamos atenderlo de la mejor manera posible y para esto estamos teniendo el apoyo incondicional del Ib-Salut desde el día que nació, porque ya tuvo que pasar una semana en la UCI de Son Espases nada más nacer por problemas en su sangre. Tras solucionarse aquel episodio vinieron otros como las crisis respiratorias que le llevaron a tener varios ingresos prolongados en el hospital. Todo ello lo hemos superado y hoy podemos decir que Tomás está sano, fuerte y, en breve, será capaz de caminar. El control médico que ha recibido y recibe nuestro hijo es increíble, por eso queremos dar las gracias al Dr. José Amorós del centro de salud Casa del Mar, a su equipo de Enfermería y a la unidad de analíticas. También a la fisioterapeuta Celia y a la psicóloga Andrea del centro Mater, un servicio concertado de la conselleria de Familias y Asuntos Sociales. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a los servicios del Hospital Son Espases: Urgencias Infantil, UCI, Pediatría, Cardiología, Oftalmología, Urología, Neurología, Rehabilitación, Endocrinología, Otorrinolaringología, Neumología, Unidad de Crónicos, Radiología y Genética Clínica. En estos 2 años hemos realizado 31 visitas programadas a todos estos servicios, lo que ha convertido a Tomás en un visitante muy asiduo al hospital y, además, muy querido, especialmente entre las enfermeras. Todos estos controles y cuidados le permiten a Tomás contar con una atención temprana que incrementará mucho su calidad de vida y, además, lograr un mejor crecimiento. Por todo ello nuestro agradecimiento eterno y el de Tomás a todos los profesionales de la sanidad pública.