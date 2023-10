El poder corromp, el poder absolut corromp absolutament.

Aquesta frase expresa que la corrupció, abusar del poder en benefici propi, és el principal risc dels governants.

La metgessa de família fa anys em va prescriure una analítica exhaustiva annual. Vaig pensar que, trobant-me, be era una mesura exagerada. Més endavant vaig comprendre el valor preventiu d’aquesta mesura. Val la pena detectar els senyals abans que la malaltia es desenvolupi.

Ara el Govern i el Batle de Palma volen suprimir la Oficina Anticorrupció i la Oficina de Defensa de la Ciutadania amb l’argument que són redundants i costen doblers dels pressupostos. L’anunci de la proposta de suprimir l’Oficina d’Anticorrupció coincideix amb la investigació i actuació sobre una Consellera per no complir amb el termini de presentar la obligada presentació de bens i per ser titular d’empreses, fet que resulta incompatible amb el càrrec que ostenta.

No han passat tants d’anys des que una Presidenta del Consell de Mallorca, alguns Consellers, un President del Govern i un Director General foren imputats, jutjats i empresonats per corrupció.

La supressió d’institucions de control és un presagi que no hem après la lliçó i la història es pot repetir.