Agotador es para la población que buscamos el bienestar animal observar la falta de sensibilidad que tienen éstos «poderes» hacia los animales. Se da la paradoja que los perros de la Perrera Municipal de Palma sufren desamparo (término utilizado en la Ley de Bienestar Animal recién aprobada), porque se encuentran en situación de indefensión, ocultación, y muchos están enfermos sin recibir atención, ni auxilio, salvo el que le dan esporádicamente algunos voluntarios, a pesar de las dificultades que el Ayuntamiento les pone al acceso..

La reciente Ley también usa el concepto animales abandonados y dice: aquellos que permanecen atados o en el interior de un recinto o en fincas sin ser atendidos en sus necesidades básicas y etológicas por sus responsables. Me fijo en el concepto «recinto» y me viene la imagen de las jaulas en las que permanecen cautivos los perros sin hacer su ejercicio diario porque los empleados de Emaya no tienen ésta función (según manifestaciones de un responsable).

La reciente Ley establece como finalidad impulsar la adopción y el acogimiento. Ni el Ayuntamiento de Palma, ni el director de la Perrera, Pedro Morell tras 27 años de director, han impulsado dicha adopción, tampoco han tenido la sensibilidad de impulsar el acogimiento definido en la Ley . Ni el PSIB, ni sus socios hicieron caso al ruego de muchos animalistas que desde 2019 hemos insistido hasta el agotamiento para que lo fomentarán.

Pedimos y rogamos al PP que tenga la sensibilidad de hacerlo posible.