He seguido con atención, el supuesto, programa de gobierno del candidato a gobernar esta país.

Esperando saber las propuestas ideológicas que el aspirante nos ofrecía para dirigir nuestra sociedad. Me he llevado una gran decepción al finalizar, la seudo investidura. Ya que en vez de un proyecto, ha sido una arremetida contra el Presidente de gobierno en funciones, además, de una parte importante de población ha sido olvidada, denigrada, insultada, ofendida, etc.

Sigue imperando en la derecha y no digamos la ultra derecha, y un sector del PSOE, la ideología de que ellos son los únicos capaces de dar solución política a los problemas de una España plural. Cuando han tenido los medios para resolver, infinidad de veces, los conflictos.

Oí más de una vez España, unidad, igualdad de todos los españoles, pero ni una sola al pueblo, que ha sido siempre el que ha sufrido las consecuencias de una ideología impuesta. No explicando que derechos obtendríamos con su credo.

El pasado del PP, sigue presente en la actualidad.