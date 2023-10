Com joves en contacte directe amb internet, estam molt preocupats per la presència del ciberassetjament a les xarxes socials. Trobem que no hi ha molta diferència amb l’assetjament que es fa en persona; és encara pitjor, ja que queda per escrit i és silenciós, es produeix sense la presència de testimonis que ho puguin aturar.

De vegades, pot sorgir la idea que el ciberassetjament és menys greu perquè no forma part de la «vida real». Tot i que no sigui en persona, això no vol dir que aquest assetjament no faci el mateix mal a la víctima. No val dir que una plataforma digital no és la «vida real» com excusa per restar-li importància a aquest fet. La víctima té els mateixos sentiments al món virtual i al món físic. Mai s’ha de justificar o minimitzar l’exposició de la vida privada d’una persona o humiliar-la públicament. Els efectes del ciberassetjament es mantenen a llarg termini. Tot i que l’agressor demani disculpes, aquests comentaris, bromes, faltes de respecte i humiliacions quedaran al cap de la víctima durant molt més temps. Entre les conseqüències d’aquesta forma d’agressió destaquen la por a l’ús d’internet, la soledat o la baixa autoestima. Tot això pot modificar el caràcter d’una persona i convertir-se en problemes que arrossegarà tota la seva vida. Cal no oblidar l’alarmant augment del suïcidi entre els joves entre 15 i 17 anys. En conclusió, tot i que sigui una altra manera de practicar assetjament, constitueix la mateixa forma d’agressió i no és menys important o nociva. És necessari sentir empatia cap a les víctimes; quan l’assetjament es produeix, les cicatrius queden per sempre.