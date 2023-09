¿Qué se pretende conseguir, en términos políticos, poniendo límites al idioma propio de Mallorca o de Menorca, Ibiza o Formentera? Me hago estas preguntas y sinceramente me cuesta encontrar argumentos que tengan un mínimo de coherencia para justificarlo, pero no soy tan inocente como para no entender el trasfondo político que hay detrás de esto: la extrema derecha (Vox) empuja a sus socios de derecha (PP) con la cuestión lingüística. Pero, ¿qué pretenden conseguir? ¿Ir sacando de una forma gradual (primero en el ámbito sanitario, luego en el resto de la función pública..) el idioma propio de Mallorca de todos los ámbitos? ¿Cuál es el límite que se imponen (si es que tienen algún límite) a las restricciones del uso de la lengua? Sean valientes, no se anden con rodeos y díganlo de forma clara. Solamente quiero recordar una cosa: antes de que llegásemos a esta isla gentes procedentes de otros territorios peninsulares e incluso de otros países, aquí en Mallorca, ya existía una comunidad de hombres y mujeres que convivían con su lengua y con sus tradiciones y costumbres. Teniendo esto en cuenta, ¿quién se cree con derecho a limitar este idioma y en base a qué se cree con ese derecho?