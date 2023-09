D’acord que considereu notícia uns fets que, presumptament, varen tenir lloc fa trenta anys en un centre d’acollida de menors. Més discutible, per a mi, que se n’omplin pàgines senceres en les quals gairebé tot es repeteix una i altra vegada, incorporant-hi molt poques informacions noves. Completament inacceptable que la notícia vagi sempre acompanyada de fotografies actuals del lloc on, presumptament, varen tenir lloc els fets. Inacceptable simplement perquè, avui en dia, en aquest indret hi continuen vivint infants i adolescents que lluiten, juntament amb els seus educadors, per tirar endavant amb la seva vida i perquè aquesta sigui el més normal possible.

Sí, Sra. Directora, aquesta casa avui és plena de vida i de vides marcades pel maltractament i la negligència, però també és plena d’il·lusions i esforços d’infants i educadors. Cada passa compta per petita que sigui perquè cada passa, també, és molt difícil de donar i molt fàcil de desfer. No mostreu, per favor, la imatge actual del centre com si fos un indret de violacions i abusos. Perquè els infants i adolescents que hi viuen la identifiquen com a casa seva i no tenen perquè haver de veure-la retratada al diari en el context d’una notícia relacionada amb allò que més mal els fa.