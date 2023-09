Els documents dels reis Catòlics i dels seus secretaris, Coloma, Arinyó, F. Alvarez,r eferents a Colom, i dels seus germans, mai duen la indicació de la nacionalitat. En canvi els documents que es refereixen a estrangers sempre la duen. La qual cosa vol dir que Colom no era estranger per a l’Administració reial, sinó que era súbdit natural.

A diverses cartes escrites per Colom, els reis Catòlics són anomenats «els meus senyors natius» i «els meus senyors naturals». És una prova indiscutible que Colom no era estranger ni molt menys genovès, ja que els documents ho haguessin dit, sinó que era natural de la jurisdicció del rei d’Aragó. Un home amb un llinatge català, considerat estranger a Castella, però no per l’Administració de la Corona d’Aragó, de parla catalana. Una conclusió evident s’imposa encara que no ha estat compresa: Colom, essent estranger a Castella, era tanmateix d’Espanya, que en aquell temps era una entitat més geogràfica que política, puix que les corones de Castella i d’Aragó no estaven unificades i subsistien com estats independents, encara que els seus sobirans respectius, Ferran d’Aragó i Isabel de Castella, estaven units en matrimoni. Bibliografia:Charles J.Merrill, Colom 500 anys enganyats.