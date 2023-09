Al acercarse el final de este largo, caluroso e intenso verano, una cierta desazón me invade y me lleva a recordar los meses más duros de aquella terrible pandemia que hace unos años afectó trágicamente a buena parte de la ciudadanía en todo el mundo; y me lleva a recordar asimismo los alivios que, pese a todo, los supervivientes del desastre pudimos disfrutar; polución en retroceso, espacios públicos paseables, playas solitarias de aguas cristalinas, tiempo para la contemplación, la reflexión y el silencio, cosas que ya no recordábamos porque se habían diluido en el devenir de la locura turística habitual de esta tierra. Es como si la naturaleza, mediante un virus, nos hubiera querido recordar que se podía vivir de otra manera. Pero una vez más nos encontramos ante una nueva oportunidad perdida. Esa locura a la que hacía referencia está aquí de nuevo y con mayor virulencia si cabe. ¿Son demasiados los 15 millones de turistas que visitaron estas islas el año pasado? A la vista de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, y de las primeras intenciones apuntadas por los nuevos responsables políticos, no parece que el debate vaya a plantearse en esos términos. Mucho me temo que el debate se planteará de esta otra manera: ¿Serán suficientes los 15 millones de visitantes que soportaron estas islas el año pasado para satisfacer las demandas de un sector turístico insaciable? Y a mi juicio la respuesta será que no, que no son suficientes, por lo que tanto las islas como los ciudadanos que las habitamos ya podemos echarnos a temblar. ¿Y qué hacer? ¿Podemos los sufridos nativos luchar, escondernos, tal vez huir? Pero ¿Huir? ¿A dónde? ¿A la Alta Sierra, como un Bogart acorralado en aquella magnífica película de Raoul Walsh? ¿A las profundidades del mar cual Nemo resucitado? ¿A la luna a bordo del cohete de Tintín?

Milagrosamente aún existen unos lugares más próximos, todavía íntimos, para todos abiertos, donde el silencio es ley y la meditación y el recogimiento norma; donde es posible, pese a todo, recomponer el alma y aliviar el espíritu. Lugares como la Iglesia Convento de Santa Clara, la Capilla de la Adoración Perpetua de la calle Calatrava, la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, la de Nuestra Señora del Socorro, la Iglesia de Nuestra Señora del Remei del Molinar, el Monasterio de Santa Teresa en La Rambla, y tantos otros, templos escondidos alejados del bullicio turístico, quizás los últimos refugios de un personal hastiado, extraño en su propia tierra, que ha sido brutalmente expoliada durante años para el disfrute grosero de lo peor del turismo europeo. No quiero pensar qué puede pasar si este modesto artículo se publica en el BILD y el próximo verano se pone de moda hacer picnic o dormir la mona en esos espacios sagrados situados a medio camino entre este valle de lágrimas y el más allá. «Dime Roy, ¿te encuentras bien? Lo estaré cuando haya comprobado que la hierba sigue verde y los árboles continúan creciendo» High Sierra (El último refugio). Raoul Walsh, 1941.