Bon dia a Tots! Bon dia Por! Ja ho veus… com cada dia, jo et saludo amb tot el respecte que et mereixes, tal com faig amb tota la gent amb qui em topo, amb paraules o amb cops d’ullada. Sempre que la mirada de l’altra repari amb mi. - “Aquí tu i jo Som”.

Ho faig també amb gran estima perquè et considero de sa família. Segurament no t’hagés triat com a Madrina, però a casa sempre em parlaren molt de tu. Sé que com a criatura no tens vida pròpia ni llibertat de moviment: tot i que ho sembli, però sempre has viscut a través meu, gràcies a mi i a qui m’han anant fent, t`has guanyat una posició molt rellevant.

He passat més de tres quartes parts d’aquesta vida acovardit, sense mirar-te ni tractar-te. A força d’odiar-te he acabat estimant-te, però només de dia, quan et puc somriure i nos fem s’ullet. De nit segrestat per Morfeu, me’n fas de ses teves...

Des de sempre t’he sentit aferrada a s’esquena com un guarda espatlles, però no és es teu paper donar-me seguretat. No! tot el contrari. Em demano com has crescut tant. Havia cregut que la teva presència només l’havia de sentir de nin, que de gran ja t’hauries mudat.

Mira que ajudes poc... s’esperança per exemple: sap estar, no cerca baralla ni mal estar.

Em demano qui et dona corda... Quelcom et fa engreixar i campes per tot arreu... mira que en sents poca de llàstima de qui t’envolta.

Un des meu metges de capçalera sosté què la por i l’estrès que genera, és una de les causes més important per fer col·lapsar es nostre estat de salut. Vist així m’hauria de qüestionar seriosament què i qui fan que estigui tan present aquest sentiment. Començo a considerar la por com un element altament disruptiu.

És molt coneguda la paradoxa que diu que sovint patim estrès per esdeveniments que després no succeeixen.

Recordo que durant molts d’anys t’he considerat com aquell germanet petit que volia participar en els nostres jocs infantils, que podia ficar-se per en mig, innocent i fràgil, l’anomenàvem «de mel i sucre». La meva consideració cap a tu por, ha canviat radicalment, res de mel i sucre! Ets una arma mortífera i com a tal procuro no jugar amb tu i ai! de qui et llança en boca seva.