Estic acostumat d’escoltar i llegir atacs a tot el que fa olor de «catalanisme» (m’estranya que persisteixi la venda de «fuet» en els súpers), el que personalment no creia que mai arribés a la «cultura» de l’esport.

Com és de suposar, em refereixo al «cop d’estat» promogut pel personatge més inculte, maleducat i desvergonyit, ovacionat per «compinxes» representants del Futbol (Clubs) d’un país anomenat España i que no han tingut un mínim de decència en sentir les paraules d’exaltació del personatge que a més desviava el seu immoral comportament vers no sols la futbolista afectada per la situació sinó també a personatges de l’àmbit polític i de la informació.

M’ha fet molta pena escoltar declaracions del president de la Federació Catalana, assegurant que prendran decisions després d’una convocatoria d’assemblea.

En situacions com aquesta (i d’altres que es donen en diversos àmbits socials) queda de manifest la ignorància que identifiquen i retraten aquests personat ges, que sols saben dir «no dimito» (aferrats a la mamella del poder i econòmic) i recolzar-se en la general incultura social que farà oblidar el cas en poc de temps.

Tots els membres d’aquesta Federació havien d’haver dimitit ja i és trist que aquest esport es trobi en les seves mans. Fins on arriba la corrupció d’aquests «corralitos» que impedeixen exterioritzar al moment l’opinió dels seus membres? (segur que matisaran la decisió) per més que els seus aplaudiments aquí queden i no s’esborraran mai, vergonyós, per què no haver-lo deixat tot sol?

Estic segur que algun partit polític treurà partit d’aquest procedir per part d’un Aiatol·là que sols li falta un turbant per cobrir-se la calba i passar desapercebut, la incultura personificada.

Sentint-ho molt, fets com aquests i d’altres que es donen i s’han donat en altres àmbits, fan incòmode, vergonyós i estrany sentir-me espanyol.

Una forta abraçada a totes ses nines, nenes i niñas; campiones del món, no mereixeu tenir aquests representants. Dimitiu de moment de la Selecció.