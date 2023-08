En ocasiones, las gestas más grandiosas dependen de personajes más o menos anónimos que las hacen posibles y que no tienen el reconocimiento que se merecen. Me vienen a la memoria Tenzing Norgay, el sherpa nepalés que acompañó a Sir Edmund P. Hillary hasta la cumbre del Everest, y del que apenas nadie se acuerda; o el ciclista Alain Vigneron, que fue un gregario de lujo y ayudó a ganar el Tour de Francia a Laurent Fignon (1983), a Bernard Hinault (1985) y a Greg Lemond (1986); o Christopher Marlowe, el dramaturgo inglés del que se dice es el coautor de al menos tres de lasprimeras obras de su contemporáneo William Shakespeare, y que es un perfecto desconocido; o el Capitán Rouget de Lisle, autor de La Marsellesa, y que murió en el olvido.

Viene todo esto a cuento por el triunfo de la selección femenina de fútbol en el reciente mundial de Australia y Nueva Zelanda. Se ha glorificado hasta la saciedad, y me parece muy bien, el espectacular golazo de Olga Carmona que supuso el título; pero se ha pasado de puntillas por un hecho que me parece muy relevante en esa acción. Me refiero al maravilloso pase de Mariona Caldentey previo al remate decisivo. El momento elegido para patear al vislumbrar con el rabillo del ojo la entrada veloz de Carmona por la izquierda, la cadencia del gesto, el toque preciso con el impulso adecuado para descolocar a la defensa inglesa, la elegancia del movimiento, todo ello, junto con el propio gol, compusieron una armónica sinfonía que me recuerda lo mejor de futbolistas como Xavi o Iniesta, y que se acerca mucho a lo que yo entiendo como fútbol, lejos de esos espectáculos circenses tan físicos, de carreras alocadas y llegadas esperpénticas, a las que nos tiene acostumbrados en estos últimos tiempos el llamado deporte rey. Va por ellas.