Acaba de designar Feijóo com a candidat a la investidura, en un acte que es pot interpretar, tal vegada, com un últim intent d’evitar un govern progressista que faci concessions no desitjades als partits de les minories nacionals, excusant-se en una suposada «tradició» que, en cas d’existir,seria absurda, perquè Espanya no és un règim presidencialista on guanya el canditat que tengui més vots,sinó un sistema parlamentari on governa qui té més vots al parlament.

Feijóo pot aconseguir la investidura ? No es pot descartar. Li falten només quatre vots i els podria obtenir, per exemple, en el sector més espanyolista del PSOE, o en la totalitat d’aquest, que se’n podria afluixar de formar un govern que es veuria contínuament sotmès als atacs de la premsa i els «media» de la caverna, i podria acabar abstenint-se o intentant formar un govern PP-PSOE, a l’estil alemany.

Tampoc no es pot descartar que Junts, reaccionant a una provocació de «L’Estat profund», que atribuiria equivocadament al govern en funcions, encara que aquest no hi seria per res, i tenint en compte l’alta temperatura passional d’aquest partit, que Junts, per tant,adoptàs una actitud irracional, guiada per la ràbia i la ira.

Per cert, per què no es permet el retorn del Rei emèrit, que encara que, diuen, era femellut i tenia les mans un poc llargues, no va intervenir mai en polìtica a favor de la dreta, i va mantenir sempre una neutralitat exquisida. Per què no es permet que passi els darrers anys de la seva vida a Espanya ? Em sembla una qüestió de simple humanitat.