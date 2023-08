I la següent coordinada que seguia avui no és políticament correcte ni llavors tampoc. Així s’entenia la llibertat fa 40 anys. Mentre, l’amnistia pels crims del franquisme encara te conseqüències per a les víctimes avui. Llavors havien callat i havien begut tant d’oli que era ja l’únic que sabien fer amb certa dignitat. I avui encara han d’aguantar a quatre enteradillos i titulantes que despotriquen de l’amnistia als pacifistes demòcrates del Procés. «No está en la Constitución», diuen. Cierto. En la Constitución tampoc hi ha perdó pels torturadors franquistes però els perdonaren. La Constitució no és la Tabla de la ley picada a pedra per un Deu tot poderós com agradaria a molts d’ aquests fatxendes impresentables que ens roseguen l’orella. És el poble qui la vota i qui la canvia i és el Parlament qui te la obligació de fer- ho en aquesta i en moltes altres qüestions. És la diferència entre una Democràcia i una societat sana o una societat malalta. Entre ciutadans i animals.