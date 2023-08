No el trobaven. L’havien robat i no el trobaven. El devien cercar per tot menys per Son Vida. Primer comencen per Son Banya, llavors per Son Gotleu i la Soledat i anaven pujant com fa la línia del bus? I els de Son Vida els darrers per que tenen duros? Ha. Com a per riure. Tot hom sap que la delinqüència sol fer camí contrari a la Policia menys la mateixa policia i aquest pony n’és curiosa metàfora. Sí, los ricos «también» roban y los bribones más.