Per a la Il.lustració, deia Hegel parafresejant el Baró d’Olbach, «la fe és en general un ordit de supersticions, de prejudicis i d’errors, i la multitud és la víctima de l’engany d’un sacerdoci que persegueix els seus interessos egoistes i es confabula amb el despotisme,que amb l’embull del poble per mitjà del sacerdoci treu l’avantatge de la seva dominació tranquil.la».

Però, continua: «Quan s’ha plantejat la qüestió universal de si és permès d’enganyar el poble», per Frederic el Gran de Prússia, a suggerència de d’Alembert, «la reposta hauria d’esser que la qüestió no té cap valor, per tal com és impossible d’enganyar el poble en això,perquè en el saber de l’essència, on la consciència posseeix la certesa immediata de si mateixa, s’exclou totalment el pensament de la il.lusió, car l’objecte de la fe és l’essència pura de la consciència, allò en què jo em reconec a mi mateix».

La religió és l’autoconsciència de l’esperit, l’esperit que es converteix en saber d’ell mateix, però en l’element de la representació, de forma figurativa, per narracions, històries, figures, mentre que la filosofia coneix per nocions, conceptes i idees, i transcendeix tota figura concreta cap a formes més universals per arribar així al que ell anomena el «saber absolut» en el sentit més propi. La religió és, tanmateix, un primer estadi d’aquest coneixement.

En els temps actuals,on les principals idees de la Il.lustració, bé que en forma sovint atenuada, s’han convertit en el fonament ideològic gairebé indiscutit de la societat moderna, pot ser interessant conèixer els matisats punts de vista dels grans idealistes alemanys sobre aquest moviment i la religió.