Aquestes setmanes, per posar-me un poc al dia, he llegit alguns llibres sobre dues de les grans figures del pensament «modern». Una, Nietzsche, que he vist que deia que l’esclavitud era necessària perquè la part millor de la societat es pogués dedicar a la creació i al pensament, i afegia que els minusvàlids simplement havien d’esser liquidats. És l’esclavització dels eslaus i l’eugenèsia,que Adolf aplicaria o intentaria aplicar, perquè l’assumpte dels eslaus no li va sortir bé. I l’altra Martin Heidegger, que s’afilià al partit nazi el 1933, data de la pujada d’Hitler al poder, identificació que,segons afirma i argumenta un dels seus crítics més severs, Emmanuel Faye, sembla que s’hauria mantingut tota la vida i que afectaria els fonaments mateixos de la seva obra.Aquí tenim, doncs, dues «vedettes» del «pensament» contemporani, dos capdavanters del que els autors marxistes anomenen «la destrucció de la raó» i dos monumentals i perillosos capdefaves.

Després he tingut l’oportunitat de llegir algunes línies de Mestre Eckhart, triades a l’atzar,i quina diferència! Deia Eckhart que «el pecat existeix cada vegada que capgiram l’ordre de les coses... i la raó és sotmesa a la sensibilitat», als instints. Per a aquells dos només hi hauria la voluntat de poder de l’home o d’un poble i una raça,al marge de tota moral,reflex de la vida econòmica real del capitalisme i l’imperialisme.Per a Eckhart, en canvi, la voluntat de poder formaria part de les pulsions instintives que s’han de sotmetre a les normes ètiques generals de la raó, aplicables a les relacions amb tot home i tota nació i a un mateix, que agermanen el cristianisme, la democràcia i el socialisme, tan detestats per aquells «ultres», que els posen dins el mateix sac.