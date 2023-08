Per «el encuentro» o passejar Santa Catalina incorrupta? Per a nosaltres és idò respecte. Un vertader cristià trobaria gran befa que l’església encara passegi Verges i Esperits Sants per les escoles, que no accepti la dona amb igualtat o al col·lectiu trans i així ho prediqui. O que immatriculi propietats nostres i que podrien ser pels joves. Denunciable. I que un Dictador sub- comandi amb el braç incorrupte de Santa Teresa (o de Santa Catalina) o torturi i afuselli i encara avui sigui lloat és paorós. I que la tropa que encara l’adora, antítesi de cristianisme i de moral, vulgui que els seus fills siguin igual i els vulgui impedir accés a una Educació que els faci millors persones és per a tancar- los a tots. I que encara els hàgim d’aguantar discurs hegelià prepotent i presumptuós que predica que amb fe i visió interior (paraula de Deu) s’arriba a la veritat absoluta enfront la humilitat i contundència de la Ciència (experimentació, mètode) és patètic i mortal. Fan molt de mal i desgracien a molts. Que els joves que observen i pateixen tantes bramades i pederàsties en edat tan sensible s’aixequin amb mucade festiva no sols és lloable, és recomanable. Es mostra de salut mental i social. És dir a tota aquesta tropa merda- alcavota, hipòcrita i farisea que son i volen ser persones sanes. Els malalts sou voltros, els diuen. I això pica i això cou.