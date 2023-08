La tranquilidad que han dado a la mayoría de ciudadanos, las ultimas elecciones generales, el alivio que ha supuesto de que no gobernaran los que se creen únicos.

Lo he podido comprobar en personas que nunca había hablado de política, me han confesado que el pueblo ha demostrado que lo único que deseamos es paz, trabajo y dentro de cada uno la posibilidad de ser feliz en la medida que podamos. Ahora bien, rabia y repugnancia para la mayoría de la derecha y la extrema derecha, que perturban la convivencia entre todos.

Se hace difícil comprender la reacción de los que no pueden conformar gobierno, ya que la mayoría de los que han obtenido escaños no quieren ni siquiera hablar con ellos para iniciar conversaciones.

He oído y leído la mayoría de los medios de comunicación y los que han obtenido mas votos, pero no pueden formar una alternativa válida, mantienen una actitud de arrogancia que da escalofríos al darse uno cuenta de la mentalidad que poseen, para denigrar, confabular, mentir, humillar, despreciar a los que son distintos y saben mas que ellos. Es de los que se creen que España es de ellos y son ellos, los demás no contamos.

Ortega y Gassset: el pensamiento honesto es siempre en tal sentido dialéctica. Y la dialéctica es colaboración.