L’ Ajuntament de Deià, de Més, Socialista? Perdó? Que? ha de comprar aigua pels veïns però ja no te més doblers i l’ha de tallar. Com? Deià quintuplica la seva població en l’estiu. Són 5 persones per resident i els nou vinguts no sembla demani almoina. La majoria és luxe. No poden pagar l’aigua? Són aquests que l’han de pagar i no la resta de deianencs- Ajuntament. En casos com Deià i per tot Mallorca és urgent una taxa d’aigua alta pel luxe, progressiva segons consum. Individual i progressiva també per a cada habitació d’hotel (així se consciència al turista). Vols piscina, guapo, vols golf anglès? (podria ser preciós groc rostoll mediterrani), vols 10 dutxes diàries? Idò paga. Paga el que val aquí. Paga doble. No me la tallis a mi que jo no en tenc cap culpa. Si per Deià tallen de manera indiscriminada els estalviadors no tenen culpa, però reben igual. Si aquesta és la política que ens espera del batlle de MES, quan sigui President no conti amb nostre vot. Per això ja tenim en PP te fots.