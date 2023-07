Aquesta és l’opció per part d’AENA que ofereix a tots aquelles persones que tenen la seva casa als voltants de l’aeroport i que,( segons el seu criteri) viuen afectats dins l’àrea senyalitzada com a contaminació acústica per part de AENA. La solució perquè no t’he afecti a tot el que exposaré a continuació. Una vegada més és canviar els vidres de vidrieres i finestres normals amb unes de doble vidre.

Això si, si no vol sofrir ni sentir els efectes que produeixen l’activitat portuària, has de viure dins la casa a condicionada tancada les vint i quatre hores , es a dir convertir la llar en una presó. Evidentment tots els costos van a càrrec teu, aire a condicionat etc...

Viure al costat de l’aeroport de Palma , és viure al lloc de Mallorca més contaminat de renous en diferència d’altra lloc. Hi ha puntes de 68 moviments per hora, cada uns 56 segons per cada moviment.

Aquest renou et col·lapse el cap, física i anímicament, caus amb un estat irritable i nerviós fins el punt de perdre la pau i serenor necessàries per fer una vida normal , de fet el resultat es una vida més difícil amb mols de sentits.

Contaminació lumínica exagerada i sobredimensionada, no hi val cap més comentari.

L’immens patrimoni etnològic de molins, torres, o, quadrats, safareigs, absolutament abandonats molins tirats per terra.

Contaminació del medi ambient. El moviments dels avions aboquen milions i milions d’agents altament contaminats, molt perillosos i perjudicials que acaben dins els pulmons dels habitants com també afecten als animals i plantes que vivim a un centenars de metres de les pistes.

A.E.N.A, es passa pel forro el canvi climàtic, en més moviments, vols privats, ampliació de l’aeroport, hi afegim els milers de moviments de taxis, busos, cotxes, etc..

Anem al què és lo més important, si no vol sentir els renous insuportables, si no vols respirar tota la porqueria dels gasos altament contaminants i perillosos per la salut degut a l’activitat aeroportuària, viu a ca teva tancat . A.E.N.A. et paga les vidrieres i finestres de doble cristall i converteix ca teva llar en una presó.