Tres anys de vida i una relació falsa per feina/doblers?. Per ideals?. Conten que mentre se fabricava la bomba atòmica Einstein (ja major i ja havent aportat el seu) portava una vida regalada pel Govern en una cabanya paradisíaca molt ben acompanyat d’una jove russa ben atractiva a la que havia seduït en un sopar d’ambaixadors. Vaja, una espia. Einstein, que no era beneït, li passava informació falsa per que els russos no arribessin a la bomba primer. I la jove estava amb un vell pel seu país?? Obligada? Per feina? Idealista? I aquesta mallorquina espia del Procés? De veritat España i el mon són millors amb Catalunya sotmesa sense poder decidir? No seria tot millor si Catalunya pogués votar tranquil·la i dins Europa igual que Escòcia o molts d’altres països? Han de ser tractats els catalans pacifistes i demòcrates com a terroristes o delinqüents? Espiats? Por ser aquesta al·lota s’ha enamorat i tot del jove dirigent al qui espiava o pot ser el jove, com Einstein, també ho sabia i se n’aprofitava. Tot pot ser, però, quin Estat i quins dirigents tenim? Uns Stalins? Un Estat totalitari i chulesco que no sols no pensa en les persones si no que encara les prostitueix?