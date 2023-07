Després de la victòria a les eleccions dels partits progressistes en el seu variat conjunt,el problema perquè Sànchez pugi formar Govern,segons els analistes,és aconseguir que Junts per Catalunya s’abstengui en la sessió d’investidura,no que voti a favor,sinó simplement que s’abstengui.

Junts comença molt fort i demana un referèndum d’autodeterminació i l’amnistia per als perseguits polítics dels procés,que són,sembla,centenars,i no només uns quants líders exiliats.

Aquesta és una posició de sortida i si es demana molt no vol dir que no estiguin disposats a rebaixar les seves exigències en el curs d’una negociació.

Però que pot fer el Govern central per obligar-los a afluixar un poc ? Sànchez ja ha dit que no repetirà les eleccions,i fa molt bé,i sembla que Junts només pensa en aquesta possibilitat.Però n’hi ha una altra,i molt important:Que el PSOE deixi governar el PP en solitari,sense Vox,abstentint-se en una investidura de Feijoo.Aquesta és al meu parer la carta principal del Govern actual,puix que encara que el PP en minoria en el Congrés no podria fer molt de mal en l’aspecte legislatiu,en l’aspecte executiu sí que podria fer mal,i probablement els líders exiliats,Puigdemont,Comín, etc,acabarien a la .presó amb llargues condemnes,així com els imputats menors,que són,sembla,molts.

Per tant,si Junts es desmarca de la resta de forces progressistes,probablement no li queda al Govern més remei que l’amenaça de deixar governar el PP, amb les molt greus conseqüències que això tendria per Catalunya (I per Balears i el País Valencià,encara que no tan greus, també).