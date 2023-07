En honor al calor, la calor, los calores y las calores. Que pasen ya.

Desde casa al atardecer-anochecer por la cercanía al bosque de Bellver oigo el canto de chicharras o grillos en susurros calientes que llevarán a su apareo. O no. Tienen calor. Como yo. Como tantos. Como casi todos.

Recuerdo unos 42 º en Valldemossa -terracita siempre en sombra- ,y la ola del 2003 en Ciutadella de Menorca donde la policía repartió y regaló botellas de agua a los viandantes de las callejuelas. La cola ante la farmacia pedía socorro y alivio para respirar.

La historia de «las calores» se repite en estas tres ocasiones y como otras cosas no me parece tan raro. Las cosas cambian. La chiquillería juega sin saber si tiene calor o no y sólo la atención de los mayores percibirán si lo tienen. Para ellos «los calores» de este verano son normales y si el asunto o clima sigue en su ritmo de subir de grado en grados para ellos en su vida adulta será lo normal.

Crecen los árboles una vez plantados. Las flores silvestres de primavera las apaga el verano en el ritmo natural de la vida.

Nací niña y soy persona mayor. Evolución o cambio como el climático. Y si escribo que hace poco tiempo supe por lectura enciclopédica que la próxima glaciación llegará dentro de 150 o 1.500 años, no lo veremos pero será verdad. Las primeras glaciaciones fueron antes de la prehistoria y el ser humano se refugió en cuevas.

Ahora nuestro refugio es menos romántico pero eficaz y se llama desde abanico a aire acondicionado pasando por el señor ventilador.

Es un breve apunte del que el cielo-firmamento con su sol, luna y estrellas sabe, por repetirse, muchísimo más.

No sé si el susurro nocturno de chicharras y grillos me dejarán esta noche dormitar en paz.