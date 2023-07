Dia 12 de Setembre se commemora la Carta de Jaume II al Regne de Mallorques, pot ser una de les primeres constitucions del mon. Dia 31 de Desembre la Conquesta de Medina mayurqa. Una ignomínia considerada salvatgina fins i tot amb els valors de l’època. I llavors la posterior processo de l’Estendard on els guanyadors desfilaven sobre els vençuts amb cavalls, armes i banderes. I així any rere any durant 800 anys. Això, i com tantes altres sub- realistes misèries només passa a Mallorca. Ningú hauria de dubtar quina efemèride és més adient. Una Conquesta imperialista en front un Codi de lleis? Però, Mallorca is diferent. PP- Vox els hereus de l’Estendard, volen dia 12, i això que no solen ser massa aficionats a normes i Constitucions i encara en presumeixen ¡Libertad! Tenen bruta la consciència? Dissimulen? I l’Esquerra, que s’ompli la boca de drets i deures defensa imperialismes? No els diguin nacionalistes idò, si no imperialistes (no hi ha molt). A veure quans de culturetas incultes defensaran l’Estendard mentre ens tracten de gonelles als que intentem ser un poc coherents. Conclusió. Cap tropa d’ aquesta pensa en la gent ni en la història. Ni la coneixen ni la saben interpretar. Tot ho fan per interessos i per fotre a l’altra. Volen dia 12- Carta de franqueses i adoren Sa Feixina? Presumeixen de demòcrates i adoren Estendards? Dime de que presumes...