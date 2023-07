Vull fer una reflexió sobre la decisió del flamant president del Consell de Mallorca, de revertir la velocitat de circulació de la «via de cintura» de Palma. Passar de 80 km/h a 100 km/m o 120 km/h. Li vull dir a ell i als seus assessors que comparin quina quantitat d’accidents (mortals i no mortals) hi havia abans de la limitació a 80 km/h i la quantitat que hi ha hagut amb aquesta limitació. Encara que sigui una promesa electoral, Val la pena fer el canvi? És el mateix que amb la carretera de Manacor antiga i l’autovia actual: abans accidents cada setmana/quinzena; avui dia, és esporàdic. El mateix que amb l’autovia de Campos abans accidents quasi diaris, avui dia quasi no n’hi ha. Val la pena reflexionar si hem de fer passes enrere i carregar-nos a la consciència accidents i morts que, d’altra banda, potser no succeirien. Tanmateix, a segons quines hores encara que puguis anar a 120 km/h no passes dels 40 km/h anant bé.