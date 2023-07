Prohens ho té clar. Conselleria de Igualtat? I tanmateix? Si ens volen desiguals en drets i deures i així molts han votat. Els drets per uns pocs i els deures per la resta. Política lingüística? Si tot per aquí funciona en anglès i alemany, el demés no és necessari. Medi Ambient? Tot és medi ambient, el merdum de la Colònia, del Mamal·luf i del Tot Kan Kamon també. Quatre escopeters i ja tenim mig ambient, quatre petards i perreas i ja tenim la resta. Memòria Històrica? La memòria es perillosa (música del Padrino). Cultura? Entre Turismo y Deportes. Hi ha res més? Com més ases millor. Més felisses¡. Prohens ho té clar, gestió i gestió. Gestió de que? Sense Medi Ambient no hi turisme ni economia. Sense Memòria, llengua i cultura només hi ha grolleria. Sense igualtat sols hi ha injustícia. No hi ha ni pau ni convivència. Ben clar ho té Prohens. Com diu Vallés, governarà en solitari. No necessita Vox per a ser Vox.