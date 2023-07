Fins a la victòria final, costi el que costi, per molts de sacrificis que signifiqui per al nostre poble, estarem amb el ultres d’Ucraïna, diu Pedro Sánchez, eufòric, perquè ara sí que na Von der Layen i el monstre de lletjor, Michel, ha aconseguit que li facin un poc de cas.

Fins que la bandera de les barres i estrelles, que ens representa a tots, onegi damunt Sebastopol, com va onejar damunt Okinawa, que els Estat Units i el Regne Unit es reparteixin Sibèria, que la democràcia americana, l’autèntica, s’implanti per fi a Rússia amb els seus Trumps i Bolsonaros i que els míssils de l’OTAN s’instal.lin a Crimea, russa des de fa mil anys, apuntant cap a Moscou a fi que no se’ls ocorri mai tornar al socialisme.

Fins a la victòria final, per tal d’aconseguir allò que la Croada Europea contra el Bolxevisme no va poder obtenir, malgrat tanta de sang i la valuosa aportació espanyola, del 1941 al 1945, es faci ara realitat i l’OTAN guanyi per fi la guerra freda, gràcies, una vegada més a la insubstituïble aportació espanyola, sota la presidència de «Pedro el Grande», o «Magno», o com li vulguin dir.

Aquest home no en té ni idea de política, és un hàbil regatejador i maniobrer, però no té cap idea, i segur que no sap, o fingeix ignorar, que l’aliat incondicional de la República fou Rússia, contra la qual ara llança tota la fúria de l’Imperi, i que Alemanya i Itàlia, amb l’ajuda directa, i el Regne Unit i els USA permetent-ho en plena consciència, acabaren per sempre amb la nostra democràcia republicana.

Sànchez, Biden, Stoltenberg i companyia, com va dir molt bé el sr. Trias: «Que vos bombin!»