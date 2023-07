El pasado día 25 se publicó en Diario de Mallorca, una entrevista al Dr. en catalán don Gabriel Bibiloni. En ella dice que la fonética es la cara de la lengua y que modificando la fonética de una lengua le deformas la cara, y con ella cambias la persona. Y es así efectivamente, porque no veas la cara de «bleda» que se le queda a los baleares cuando pronuncian: «cala Rajada, nosaltres, l’aigua, la tarda, el matí, etc.» en vez de: cala Ratjada, noltros, s’aygo, s’hòrabàxa, es dematí, etc. Es necesario también recordarle al doctor Bibiloni, que el estatuto de autonomía balear no fue presentado a refrendo del pueblo, por consiguiente, es un estatuto impuesto, y por consiguiente, antidemocrático.