Està clar que és un mal endèmic, governi qui governi. La Conselleria d’Educació ha de vetllar per oferir la millor educació possible pels nostres fills i filles i ha de garantir la igualtat d’oportunitats. S’ha parlat molt de la nova llei educativa, de les situacions d’aprenentatge, dels criteris d’avaluació..., però no sobre el que és primordial: les ràtios.

Ja vam poder comprovar, durant la pandèmia, que els grups reduïts, són fonamentals per motivar més a l’alumnat, per garantir una educació de qualitat, per arribar a la diversitat en totes les seves formes, etc. Però la Conselleria d’Educació, conscient d’aquesta situació, ha abocat a alguns centres a la massificació.

Aquesta és la realitat que vivim al municipi de Marratxí, amb els seus dos centres d’educació secundària. Per exemple, l’IES Sant Marçal va ser dissenyat per uns 450 alumnes, però enguany se n’han matriculat uns 750. La situació és encara pitjor en l’IES Marratxí, que ja acull a uns 1.200 alumnes a pesar d’haver estat dissenyat per uns 800. Evidentment, això comporta ràtios elevades, no disposar d’espais suficients, no poder atendre adequadament la diversitat, ni els casos d’assetjament escolar, entre altres. És a dir, condemna a les nostres filles i fills a ser alumnes de segona categoria.

S’ha arribat a aquesta situació, no només perquè la població de Marratxí ha crescut molt en els darrers anys, sinó també perquè la Conselleria ha derivat alumnat d’altres municipis cap a Marratxí. L’IES Sant Marçal acull alumnat de Palma, concretament de Son Ferriol i, l’IES Marratxí, a alumnat de Santa Maria. La gestió dels recursos és tan pèssima que els alumnes que acaben l’ESO a Es Liceu no podran cursar batxillerat en el centre del costat de ca seva tot i ser un centre adscrit.

Les ments pensants que apliquen aquesta nova llei educativa, realment creuen que podem millorar l’educació si no solucionen abans el problema de la massificació dels centres educatius? En conclusió, no queda més remei que donar la més sincera enhorabona a la Conselleria d’Educació per una administració tan deficient dels recursos públics.