Con respecto al trágico final que tuvo el accidente que acabó con la vida del ciclista Bernat Ribas Torres, quiero manifestar públicamente que si la jueza decidió dejar en libertad provisional bajo fianza de 10.000 euros, al conductor del fatal desenlace, me parece un grave error y además muy poco tacto para con los familiares y amigos del fallecido.

Con ello no digo que dicha decisión no sea legal, no me cabe ninguna duda que actúa según la ley y el propio Código Penal. El problema precisamente es que las leyes son blandas, están mal hechas y son a todas luces insuficientes.

Dicho esto me parece que tras lo sucedido, tanto en la forma como en el extremo de pérdida de una vida humana, sinceramente, que una persona pueda salir bajo fianza después de unas horas de haber declarado, y que además esta sea una cantidad económica ridícula (aunque haya presunción de inocencia, por un hecho tan grave. Creo que los ciudadanos entienden que debería permanecer en la cárcel sin fianza). Ante esto solo puedo manifestar mi rabia, mi desacuerdo total y absoluto.

En mi opinión es una vergüenza que estas leyes y sus procedimientos (en este tipo de delitos) no sean más duras y contundentes y que dentro de los límites que tiene la ley, los jueces no apliquen la máxima, hasta que haya una sentencia en firme y definitiva, pero que al menos no sea (como ahora) bochornoso, de risa y hasta parece un insulto hacia la familia y amigos del fallecido atropellado por un conductor de un jeep por un camino rural y que se dio a la fuga.

Sinceramente, me entristece que la sociedad esté enferma, pues no puedo entender cómo la gente acata y no se rebela ante estas absurdas e ineficaces leyes con temas tan serios como el que nos ocupa.

Está claro que tenemos unos pésimos políticos legislando y también en algunos casos, una floja interpretación de los jueces que tienen que basarse en estas injustas e incomprensibles normas.

Aunque no guste, quisiera saber si los que aplican la ley actuarían igual o no, si fueran sus familiares los fallecidos.